Sottosviluppato imbecille assoluto Andrea Scanzi insulta Donzelli | vergogna fuorionda

(Di mercoledì 29 maggio 2024) "Madonna che pa**e ragazzi... Se mi stanno registrando con un video nascosto ribadisco cheè un, anzi se me lo mandate in onda sono contento":lo ha detto in un clamorosodiffuso ieri sera da Striscia la Notizia su Canale 5. La firma del Fatto Quotidiano era in collegamento con Bianca Berlinguer a È sempre Cartabianca su Rete 4, mentre in studio c'era il deputato e coordinatore nazionale di Fratelli d'Italia Giovanni. "È un- ha continuato il giornalista - e non ne posso più di sentire questo, è una roba proprio insopportabile ragazzi, essere in mano a uno così è terribile". Poi ha sentito il bisogno di fare una precisazione: "politico eh, perché sennò magari mi querela anche per un".