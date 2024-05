Sono loro ad inseguire me | Cristiano Ronaldo una frase spiazzante dopo il record di gol

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Con la trentaquattresima e trentacinquesima rete in campionato,ha battuto ildi marcature stagionali nella Pro League saudita, durante il successo del suo club Al-Nassr contro l'Al-Ittihad per 4-2. E l'ex attaccante della Juve ci ha festeggiato su, vantandosi con la sua solita sfacciataggine: “Non inseguo iche seguono me", è il suo tweet su ‘X' (l'ex Twitter). L'ex di Juventus, Real Madrid e Manchester United, nella serata araba di lunedì, ha segnato nel recupero del primo tempo e poi al 69', con un colpo di testa che ha battuto il precedentedel marocchino Abderrazak Hamdallah, risalente alla stagione 2018-2019. Con i 35 gol nel campionato saudita, CR7 è diventato il primo giocatore nella storia a diventare capocannoniere in quattro campionati e in quattro leghe differenti: in Premier League (con il Manchester United nel 2007/2008 - 31 gol), nella Liga spagnola (con il Real Madrid nel 2010-2011 - 40 gol; nel 2013/2014 - 31 gol; 2014/2015 - 48 gol), in Serie A (con la Juventus nel 2020/2021 - 29 gol) e appunto nella Saudi Pro League (con l'Al-Nassr nel 2023/2024 - 35 gol).