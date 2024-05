Sky Sport la domenica d' oro dello sport italiano | che botto la Formula 1

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (Skye Tv8) La giornata diforse dal punto di vistascombussolamento degli ascolti ha pochi precedenti. Una felice coincidenza ha fatto sì che le scuderie italiane trionfassero sia nella1, con la vittoria di Leclerc su Ferrari a Montecarlo, sia nella MotoGP, col successo di Bagnaia su Ducati nel Gran Premio di Catalogna. In termini di curve d'ascolto ciò ha provocato un autentico terremoto. Intanto i numeri della F1: sommando il 13% di share della diretta su Skye l'11% della differita di Tv8 si arriva al 24%. Per il motociclismo invece il 6.3% di Sky e il 9.3% della registrata su Tv8, ovvero 15.6% totale. In tutto: 40% di share.