Sinner Kalinskaya fuori controllo | schiaffo in pubblico è finita malissimo

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di mercoledì 29 maggio 2024), è successo davanti a centinaia di persone: che caratterino la nuova fidanzata russa Anna. È il 2019. Il mondo non è ancora stato sconvolto dall’avvento della pandemia che, come noto, ha stravolto le nostre abitudini e la nostra quotidianità. Matteo Berrettini non ha ancora disputato la finale di Wimbledon, ma la sua scalata al successo è già iniziata. Sta con Ajla Tomljanovic, che al suo fianco ha ritrovato il sorriso dopo la storia d’amore,ma per ragioni sconosciute, con il bad boy per antonomasia del circuito maschile: il fumantino Nick Kyrgios. Anna(Instagram) – ilveggente.itAnche l’australiano ha voltato pagina. Adesso sta con Anna, la bellissima tennista russa che fa sognare i social con i suoi scatti supersexy e la sua bellezza, acqua e sapone ma al tempo stesso dirompente.