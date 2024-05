Fonte : ilgiornaleditalia di 29 mag 2024

L'altoatesino, numero 2 del mondo e del tabellone, si è imposto sul francese in tre set PARIGI (FRANCIA) - Jannik Sinner si qualifica per il terzo turno al Roland Garros maschile, secondo Slam stagionale in corso sulla terra battuta parigina. Il tennista altoatesino, numero 2 della classifica Atp e .

Sinner batte Gasquet e vola al terzo turno a Parigi