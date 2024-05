Silvia le cause ignote dell’incidente e le sentenze dei social | Nessun rispetto neanche davanti alla morte

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Treviolo. La notizia del tragico incidente, appena pubblicata, era da poco rimbalzata suinetwork. Poco o nulla si conosceva della dinamica: solo che c’era un camion fermo sulla carreggiata, che aveva segnalato la sua presenza con il triangolo rosso e che un’auto gli era finita addosso. Purtroppo, con esiti drammatici per la ragazza a bordo:Brambilla, 26 anni, molto probabilmente morta sul colpo. Leerano, ma la giuria deiaveva già emesso la sua sentenza. Per molte, moltissime persone, il primo impulso non è stato quello di riservare un commento di dispiacere per una giovane vita spezzata. No, il primo impulso è stato quello di giudicare e colpevolizzare la vittima: “Sarà stata al telefono e non avrà visto il camion”, parole così.