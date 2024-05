Serata country pianoforte e cineforum | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Laal Palo Rock Festival di Morengo, il concerto del pianista Pietro De Maria al Modernissimo di Nembro, varie altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nelladi mercoledì 29 maggio. Ecco gli appuntamenti.alle 17 all’Accademia Carrara, sala 12, a, si terrà un incontro dal titolo “La committenza ecclesiastica bergamasca e la decorazione del Duomo nel secondo Seicento”. Il relatore sarà Lorenzo Mascheretti, dottore di ricerca in Studi umanistici. Con la ripartenza del cantiere architettonico della cattedrale di Sant’Alessandro su progetto dell’architetto Carlo Fontana nella seconda metà del Seicento, si attivano numerose commissioni per l’allestimento dei nuovi ambienti.