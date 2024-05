Se lo sogno oggi cado ancora dal letto | Nicola Pietrangeli lo sfogo su Adriano Panatta

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Il mito di un tennis che non c'è più.anche in Francia è considerato una leggenda, in virtù non solo del successo in Coppa Davis da capitano dell'Italia nel 1976 in Cile, opiù per i suoi due trionfi al Roland Garros nel 1959 e nel 1960. A 90 anni, volitivo, brillante e polemico, incarnal'immagine degli sportivi che tra anni Cinquanta e Sessanta erano anche strepitosi viveur, vere e proprie star del jet set. Intervistato da L'Equipe,ricorda le notti folli dopo le partite: "Cantavamo, facevamo spogliarelli, champagne a bizzeffe". I toni sono comprensibilmente nostalgici: "Le feste memorabili furono a Monte Carlo, il giovedì, ecco perché i risultati più sorprendenti si sono verificati il venerdì! C'erano artisti e attori.