Se ci fosse la legge Zan il pontefice sarebbe incriminato

(Di mercoledì 29 maggio 2024) La tempesta di critiche non gliela risparmierà nessuno, ma Papa Francesco, per sua fortuna, si è quantomeno evitato un'incriminazione per reato di incitamento all'odio e omotransfobia. «In alcuni seminari c'è già troppa frociaggine», dice Francesco rivolto ai vescovi per manifestare, in un contesto informale a porte chiuse, il suo ennesimo «no» all'ingresso di persone dichiaratamente gay nei seminari cattolici. Un approccio dialettico particolare, quello scelto da Bergoglio che, pare, abbia destato stupore nei suoi interlocutori. Stupore e nulla di più, visto che nell'ottobre 2021 il Senato decise di affossare il cosiddetto Ddl Zan anche grazie, tra le altre cose, alla spinta del Vaticano. Su quella questione, rovente nelle settimane del voto parlamentare, era intervenuto infatti anche il Segretario vaticano per i rapporti con gli Stati, monsignor Paul Richard Gallagher, che a giugno 2021 aveva inviato a giugno una nota all'ambasciata italiana presso la Santa Sede in cui si chiedeva formalmente la modifica del disegno di