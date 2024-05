‘Saranno Campioni’ | Matteo Borsani un ricambio di lusso per il tiro con l’arco azzurro

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Il terzetto maschile della Nazionale italiana diconolimpico composto da Mauro Nespoli, Alessandro Paoli e Federico Musolesi è salito esponenzialmente di colpi nell’ultimo triennio, raccogliendo risultati di peso soprattutto a livello continentale e conquistando recentemente la qualificazione olimpica per i Giochi di Parigi 2024 grazie all’argento europeo di Essen. Una formazione di alto profilo, quarta classificata ai Mondiali 2023, che può guardare con fiducia anche al futuro. Alle spalle dei tre “titolari” sta infatti crescendo un giovane talento molto interessante in prospettiva per il movimento tricolore, già capace di inserirsi positivamente in squadra quando ne ha avuto la possibilità. Stiamo parlando di, nato a Legnano (Milano) il 14 maggio 2003 e affacciatosi per la prima volta alla disciplina nel 2015.