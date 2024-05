Salva-casa Mattarella firma il decreto-legge voluto da Salvini | il testo ora va alle Camere

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Il presidente della Repubblica Sergioha emanato ilcosiddetto ““, varato la scorsa settimana dal Consiglio dei ministri, autorizzando la presentazionedel disegno didi conversione. Il provvedimento, dal titolo “Misure urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica”, si compone di tre articoli e ha l’obiettivo di sanare “le lievi difformità edilizie” che – sinella relazione illustrativa – “spesso rntano le operazioni di compravendita, in alcuni casi arrivando addirittura a comprometterle”. Ilè statodal ministro delle Infrastrutture, il vicepremier leghista Matteo. Ilallarga il perimetro delle attività consentite in “edilizia libera”, cioè che non hanno bisogno di permessi; si ampliano poi le tolleranze costruttive, cioè la differenza tra quanto realizzato rispetto all’autorizzazione, e si consente, in alcuni casi, di cambiare la destinazione d’uso degli immobili o delle singole unità senza realizzare nuove opere.