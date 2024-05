Russia versus Nato nuove scintille Putin | Volete andare verso una guerra globale

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Roma, 29 mag – In effetti chiamare semplicemente “” i botta e risposta tracomincia ad essere riduttivo. Da anni ormai la tensione è ai massimi livelli e, sebbene non abbia ancora raggiunto il cosiddetto “punto di non ritorno” ci si è avvicinata enormemente. Le ultime risposte del presidente russo Vladimirriportate dall’Ansa riflettono questo stato di cose non certo confortante. Il contesto è una conferenza stampa a Tashkent al termine di una visita in Uzbekistan., la risposta diall’ipotesi di armi dell’Alleanza per colpire Mosca In realtà, l’ipotesi avanzata da Jens Stoltenberg di usare di far colpire agli ucraini lain profondità usando le arminon rappresenterebbe – in teoria – ancora il superamento del “punto di non ritorno” di cui parliamo, dal momento che sarebbe ancora una volta un’azione bellica avvenuta “per procura” affidata a Kiev e non un’azione diretta delle forze dell’Alleanza contro il Cremlino.