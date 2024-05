Fonte : periodicodaily di 29 mag 2024

(Adnkronos) – Jannik Sinner al terzo turno del Roland Garros 2024. Il 22enne altoatesino, che centra il terzo successo in altrettanti confronti diretti con il 37enne transalpino, gestisce il match con il […]. L'azzurro, numero 2 del mondo e seconda testa di serie, al secondo turno batte il francese Richard Gasquet per 6-4, 6-2, 6-4 in 2h15'.

Roland Garros Sinner al terzo turno | Gasquet battuto in 3 set