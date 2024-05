Roland Garros 2024 | Sinner stende Gasquet in tre set e vola al terzo turno

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Janniksupera in tre set Richardaldel. In un Philippe Chatrier gremito, il numero 2 al mondocon il punteggio di 6-4 6-2 6-4 in due ore e 15 minuti il beniamino di casa, in quella che potrebbe essere stata la sua ultima apparizione in carriera sulla terra rossa dello slam parigino. Partita sempre sotto controllo per l’azzurro, che sembra stia ritrovando piano piano la condizione pre-infortunio all’anca. Dall’altra parte gara più che dignitosa dell’ex numero 7 al mondo, che nulla ha potuto di fronte alla potenza di colpi e al ritmo elevatissimo tenuto dall’altoatesino.attende ora alil vincente del match tra Pavel Kotov e Stan Wawrinka. IL TABELLONE MASCHILE MONTEPREMI LA CRONACA DEL MATCH – Inizio di partita in equilibrio, con entrambi i giocatori che fanno vedere un paio di colpi di buona fattura ciascuno e tengono agilmente i servizi senza concedere palle break.