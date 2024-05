Roland Garros 2024 | l’invasione di campo del raccattapalle annulla il punto di Sinner VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Singolare episodio nel corso del match di secondo turno deltra Jannike Richard Gasquet. Sul 5-4 e servizio in suo favore, il numero 2 del ranking aveva trovato il vincente sulla riga, ma ilè statoto. Il motivo èdideldi rete, che pensava il colpo precedente fosse finito lungo ed è corso in anticipo da un lato all’altro delper cambiare posizione. Questo ha portato ovviamente alla ripetizione del, ma Jannik non si è perso d’animo e intelligentemente non ha protestato, vincendo ilsuccessivo grazie al dritto in diagonale e portando successivamente a casa il set per 6-4. SportFace. .