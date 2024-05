Ritratti | Ottavio Missoni una vita sul filo di lana

Leggi tutta la notizia su laverita.info

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Atleta, stilista, artista,detto Tai e' stato anche sindaco del "Libero Comune di Zara in Esilio". Un esule ma non un revanscista, piuttosto un pacificatore, voleva che la storia fosse conosciuta e ricordata come monito per le nuove generazioni. Per gli abitanti di Sumirago la griffe fondata daè un vero e proprio simbolo, un’azienda che dà lavoro a 250 persone in un paese di poco più di seimila abitanti finanziando anche diverse attività e le società sportive. Il sessantesimo podcast diè dedicato a lui e alla sua storia. Buon ascolto. Colonna sonora: CAKE - I Will Survive Leggi la guida sintetica .