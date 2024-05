Risolviamo la falla nel sistema Meloni avanti su giustizia e premierato

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Rissa sfiorata e senatori dell'opposizione in maniche di camicia: in Senato va in scena una nuova puntata della "battaglia" sul. L'esame del ddl di riforma costituzionale vaa stop&go, tra sospensioni dell'aula, proteste e richiami al "var". A sera l'aula di palazzo Madama approva gli articoli 3 e 4, andando a modificare l'articolo 88 della Costituzione sul semestre bianco, (ovvero i 6 mesi che precedono la scadenza del mandato del presidente della Repubblica, entro i quali non può sciogliere le Camere) e la disciplina della controfirma di alcuni atti del Capo dello Stato. Le votazioni riprenderanno ora dopo le Europee, ma le opposizioni restano sulle barricate. A difendere la riforma è invece Giorgiache risponde a chi la accusa di voler modificare i poteri del presidente della Repubblica.