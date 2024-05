Riforme | seduta premierato riprende alle 14 si chiude alle 20

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Roma, 29 mag. (Adnkronos) –14 (fino20) la discussione in Senato sul. Lo ha stabilito la capigruppo di Palazzo Madama, confermando poi il calendario sul ddl Casellati. Ladi domani non avrà luogo, per dare spaziocelebrazioni per Matteotti, di cui ricorrono i cento anni dall’ultimo discorso in Aula, alla presenza del Capo dello Stato, Sergio Mattarella. Stop dei lavori poi la successiva settimana, in vista delle elezioni europee. L?assemblea tornerà a riunirsi martedì 11 giugnoore 16, con comunicazioni del presidente sul calendario dei lavori. Ultimasulprevista il 18 giugno, con il voto finale dell’Aula. L'articolo CalcioWeb. .