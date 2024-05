"Rifiuti, no ai rimborsi". Il Consiglio di Stato accoglie il ricorso. Grana per il Comune

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Nessun maxi-rimborso per ilsul fronte del servizio di raccolta e smaltimento. E dunque niente sconti in bolletta per i cittadini. Ildiha infatti accolto ilpresentato da Atersir, che nelle scorse settimane aveva impugnato la sentenza attraverso la quale, a maggio 2023, il Tar aveva dato ragione al Municipio sulla questione delle cosiddette ‘sovracoperture’. E cioè gli importi, ritenuti in primo grado troppo alti, pagati negli ultimi due lustri dall’ente di piazza Matteotti che li aveva poi riversati sulla vecchia Tari (dal primo gennaio Tcp – Tariffa corrispettiva puntuale) chiesta ogni anno agli imolesi. Ilaveva fattoal Tar (il contenzioso era nato addirittura nel 2017 durante il Manca-bis, poi si era arenato ed era infineriportato alla luce dall’ex Giunta Sangiorgi), puntando ad avere indietro un paio di milioni di euro (era giàchiesto ad Atersir un piano di rientro) attraverso i quali avrebbe alleggerito le bollette dei cittadini che si pensava avessero pagato troppo per il servizio.