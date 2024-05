Rescaldina dopo 5 ore di protesta l' operaio 40enne è sceso dalla gru | accordo sugli stipendi arretrati

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 29 maggio 2024)(Milano), 29 maggio 2024 – Alle 14 e 45,una lunga trattativa, l’che questa mattina era salito sulla gru di un cantiere in via Colombo è finalmentemettendo fine alla sua. L’uomo, undi 40 anni di origini ucraine, era salito sulla gru montata in un cantiere pere aveva minacciato di buttarsi di sotto se la sua situazione non fosse stata risolta: in sostanza ilaveva raccontato di non essere stato pagato per i lavori effettuati all’interno del cantiere e per questo motivo aveva organizzato la suachiedendo gli venissero pagatiper circa tre mesi. Sul posto erano accorsi questa mattina i Vigili del fuoco, i Carabinieri della Compagnia di Legnano, la polizia locale e i rappresentanti delle sigle sindacali.