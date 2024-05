RAI1 | NUOVO ASSETTO PER UNOMATTINA DA SETTEMBRE ECCO COSA CAMBIA RETROSCENA

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Da svariati decenni ormai è il punto di riferimento per gli italiani. Stiamo parlando di, un vero e proprio pilastro del primo canale del servizio pubblico. La stagione 2023-2024 sta per terminare, ma i telespettatori non resteranno orfani, in quanto partiràEstate con la conduzione di Alessandro Greco e Greta Mauro, in onda al 3 giugno dal lunedì al venerdì. A, come anche ha confermato TvBlog.it, ritroveremo alla conduzione Massimiliano Ossini e Daniela Ferolla. Ma, stando agli ultimi rumors che sono giunti a BubinoBlog, si sta valutando se la trasmissione di attualità dovrebbe anticipare la sua messa in onda. Infatti, sempre stando alle ultime,dovrebbe tornare alla “formula del passato” andando in onda alle 7:10 circa subito dopo il Tg1 delle 7.