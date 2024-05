Porrettana Express, di nuovo in carrozza!

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Pistoia, 29 maggio 2024 – C’è un messaggio, che parte chiaro dalla copertina e che si consolida poi nelle parole del direttore editoriale, Giovanni Capecchi: chi ha gli strumenti per farlo, permetta a una manifestazione dallo straordinario potenziale comedi dotarsi di gambe proprie che le consentano di viaggiare "da sola". Saluta così il mese di giugno l’ultimo numero di Discover Pistoia, con un invito che guarda al benessere e alla crescita del territorio, perché l’urban magazine edito da Giorgio Tesi Editrice anche questo vuole essere, un megafono di carta per ciò che di bello c’è nella nostra provincia. E ‘bello’ il progettolo è davvero, lo dicono i numeri da tutto esaurito degli ultimi anni che promettono di ripetersi per le quattro date programmate in questo 2024 (23 giugno, 7 luglio, 15 e 21 settembre).