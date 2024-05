Playoff Serie A1 2023 2024 basket | il tabellone e gli accoppiamenti

Fonte : sportface di 29 mag 2024

Il tabellone e gli accoppiamenti dei playoff della Serie A1 2023/2024 di basket. . RISULTATI PLAYOFF SEMIFINALI S1: Virtus Bologna vs Umana Reyer Venezia 2-1 S2: Olimpia Milano vs Germani Brescia 2-0 QUARTI DI FINALE Q1: Virtus Bologna vs Bertram Tortona 3-2 Q2: Umana Reyer Venezia vs UNAHOTELS Reggio Emilia 3-2 Q3: Olimpia Milano vs Dolomiti Energia Trentino 3-1 Q4: Germani Brescia vs Estra Pistoia 3-0

