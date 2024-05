Pino Insegno | Appoggio Meloni come persona se nel suo partito sbagliano sono affari suoi

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 29 maggio 2024)torna in tv con Reazione a catena dopo il fallimento de L’eredità. E oggi in un’intervista a La Stampa dice che del programma «la vera novitàio che torno dopo otto anni al timone». Parla anche del rumor sulle pressioni ad Amadeus per cenare con lui: «Fake news. Ma le pare chetelefoni per chiedere queste cose? E poi, a che scopo? Tra l’altro io e Amadeus siamo amici. Avoja a fare cene insieme. Non c’è stata nessuna pressione politica nemmeno per Mercante in fiera: io non smaniavo certo per andare avanti. Quando stai perdendo 5 a 0, forse conviene fingersi infortunato e uscire. Restare in campo è stato faticoso. Avevo accettato il programma perché avevo voglia di tornare a giocare in tv: mai avrei immaginato tutti quegli attacchi frontali.