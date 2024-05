Papua Nuova Guinea frana un pezzo di montagna | si temono 2mila morti

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Una tragedia nazionale sta sconvolgendo la, lo Stato dell’Oceania fra Indonesia e Australia. Si teme infatti che almenopersone siano rimaste sepolte vive da unadi enormi proporzioni che ha travolto il villaggio di Yambali e altre località. Lo riferisce il National Disaster Center del paese. Oltre 150 le case che il fango ha letteralmente sepolto. I soccorritori lottano contro il tempo per trovare eventuali sopravvissuti. Lasi è verificata venerdì 24 maggio nella regione montuosa di Enga, nel nord del paese oceanico. Subito dopo il disastro, l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (agenzia collegata alle Nazioni Unite) ha stimato che almeno 670 persone abbiano perso la vita. Ma secondo l’ultima stima dell’agenzia per i disastri della, questa cifra potrebbe rivelarsi presto notevolmente sottostimata.