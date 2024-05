Pallamano A Gold Una storica Macagi Cingoli vince a Trieste gara 1 della Finale Play-out 28-29

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di mercoledì 29 maggio 2024) I ragazzi di Palazzi conquistano la primavittoria in casasquadra più titolata d’Italia grazie ai breakripresa. Mvp Filippo Mangoni, autore di 7 reti, 29 maggio 2024 – Questa volta lanon sbaglia1 e ottiene la primavittoria in casasquadra dipiù titolata d’Italia. Al PalaChiarbola, infatti, i ragazzi di Palazzi iniziano la serie di-out di Serie Acon un successo per 28-29 sul, trascinata da un Filippo Mangoni in serata di grazia. Ora sabato 1° giugno al PalaQuaresima dipuò bastare anche un pareggio ai biancorossi per rimanere in massima serie: altrimenti, si dovrà giocare3 lunedì 3 giugno, sempre in casa. Primo tempo Quella contro i giuliani è stata una partita equilibratissima, in cui le due compagini hanno lottato su ogni pallone.