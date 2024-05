Ore decisive per Nesta Oggi Salerno gli parla

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Sono oreper capire se il futuro di Alessandrosarà ancora a tinte granata.e Pizzimenti si collegheranno con Miami e parleranno con il mister, esponendogli il progetto per la prossima stagione agonistica e cercando di capire se potranno esaudire quelle richieste (continuità, giovani forti e un paio di veterani di livello) con cui si era congedato., non va dimenticato, ha già un contratto fino al giugno 2025, rinnovo scattato con l’aritmetica salvezza. Se deciderà di percorrere altre strade, dovrà pagare una penale, ma non è questo il punto. Il club spera di poter contare ancora su di lui, a maggior ragione dopo l’addio di Goretti, con l’intento di poter dare continuità attraverso la sua figura e quella di Pizzimenti con cuiaveva già lavorato anche a Perugia.