[…]. Tanta paura, poche emozioni e nessun gol in questa finalissima di Conference League tra Olympiacos e Fiorentina Triplice fischio di Soares Dias per quanto riguarda Olympiacos Fiorentina, terza finale della storia di Conference League. Lo zero a zero tra greci e Viola racconta tanto della partita tutt’altro che eccelsa dal punto di vista delle emozioni.

Olympiacos Fiorentina finisce 0-0 ai regolamentari | ecco da QUANTO non accadeva in EUROPA