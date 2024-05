Olympiacos-Fiorentina finale Conference League | tv in chiaro formazioni pronostici

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di mercoledì 29 maggio 2024)è ladell’edizione 2023-24 dellae si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv in, probabili. Dodici mesi dopo, laè pronta a riprovarci. È trascorso un anno da quella beffarda notte di Praga in cui a decidere ladifu un gol dell’inglese Bowen ad una manciata di secondi dal 90?, quando i tempi supplementari apparivano ormai inevitabili. (Instagram)In Repubblica Ceca la Viola, malgrado una buona prestazione contro il più quotato West Ham, vide infrangersi nel modo più crudele le speranze di tornare a sollevare una coppa europea per la prima volta dal 1961, anno dell’unico trionfo continentale dei gigliati (si trattava della defunta Coppa dell Coppe).