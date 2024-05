Olympiacos-Fiorentina caos allo stadio | scatta l’intervento della polizia

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Attimi di tensione al termine del primo tempogara tra. Calciatori costretti ad intervenire per placare gli animi Come da pronostico, il clima che si respira in queste ore ad Atene è di quelli ad altissima tensione. La finale di Conference League, che vede sfidarsi, ha regalato attimi di panico. I greci, che giocano la finalecompetizione nellodegli storici rivali dell’AEK Atene, sono fin troppo carichi. Per l’evento, è stato necessaria la mobilitazione di un incredibile plotone di poliziotti nella zona dello. L’obiettivo era quello di evitare che i tifosi dell’entrassero in conflitto coni rivali dell’AEK Atene, fin qui raggiunto grazie all’impegno di circa 6000 agenti di, tra i quali anche un gruppo proveniente dalla DIGOS di Firenze.