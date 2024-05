Nuovo stadio Curi, se ne riparla in estate. Viabilità e ferrovia, ecco i nodi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Perugia, 29 maggio 2024 – Sono scaduti ieri i termini per la risposta sull’interesse pubblico del, ma il Comune ha sospeso tutto ed è ormai certo che la questione finirà nelle mani della nuova amministrazione di Palazzo dei Priori. Nel frattempo qualche nube nera si addensa sul progetto: secondo quanto riporta il quotidiano il Mattino di Napoli, il Fondo 10 Stadi (che dovrebbe finanziare per intero l’impianto perugino) si è ritirato dall’operazione per rifare lodi Caserta (lì il progetto è stato approvato e i lavori dovrebbero cominciare a breve): bisognerà capirne i motivi. Intanto però i 60 giorni affinché la Conferenza dei servizi potesse esprimersi sull’interesse pubblico delloperugino sono scaduti (le carte vennero depositate lo scorso 29 marzo), ma nonostante il forte tentativo di mettere pressione alla attuale Giunta comunale, la società dovrà pazientare.