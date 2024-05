Fonte : sportface di 29 mag 2024

Con lui torna anche Marta Murru – argento europeo con la squadra nel Combo, negli Highlight e nel tech a Roma 2022 – che è rientrata a tempo di record dopo essersi fermata per maternità. The post Nuoto artistico, Europei Belgrado 2024: Giorgio Minisini e Marta Murru tra i 12 convocati appeared first on SportFace.

Nuoto artistico Europei Belgrado 2024 | Giorgio Minisini e Marta Murru tra i 12 convocati