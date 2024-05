Nosferatu Bill Skarsgard | Il Conte Orlok è disgustoso e sexy al tempo stesso

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 29 maggio 2024) L'attoreha parlato del ruolo interpretato nel film, diretto da Robert Eggers, che lo ha costretto a compiere una trasformazione fisica.ha rivelato qualche dettaglio delOrlock, il personaggio che interpreterà nel filmdiretto da Robert Eggers. L'attore, prossimamente protagonista sul grande schermo con The Crow, ha svelato che il personaggio sarà "schifoso, ma davvero sessualizzato". Un ruolo complicato Robert Eggers aveva anticipato al magazine Empire cheSkarsgård aveva compiuto una nuova trasformazione fisica per interpretare il suo personaggio in. Inizialmente la star di It e The Crow aveva fatto l'audizione per Freidrich Harding, ricevendo poi un'offerta per la parte del protagonista Thomas Hutter.