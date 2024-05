Non solo militare Ecco l’offensiva comunicativa di Mosca

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 29 maggio 2024) In queste ore,diassume una forma duplice: se da un lato essa si sostanzia con i rinnovati attacchi delle sue forze armate in diversi settori della linea del fronte, dall’altro esso ha luogo anche sul piano della comunicazione. Il fulcro di quest’ultimo sforzo è individuabile nello “scoop” della Reuters sulla frustrazione del presidente russo Vladimir Putin dovuta all’impossibilità di negoziare un cessate il fuoco per “congelare il conflitto”, per via della rigidità del leader ucraino Volodymyr Zelensky e delle pressioni dell’Occidente. Non è certo la prima volta che il Cremlino rende pubblico il suo desiderio di avviare dei negoziati. Tuttavia, rispetto alle occasioni precedenti è la forma ad essere diversa: attraverso un leak di notizie, probabilmente organizzato a tavolino, verso una delle principali agenzie di stampa mondiali, il tono assunto dalla presa di posizione non è quello di una richiesta assertiva, bensì quello di una disponibilità che viene ignorata da un Occidente guerrafondaio e fautore del proseguimento del conflitto.