Non me la bevo il libro per godersi il vino consapevolmente ma che sembra un manifesto contro il vino naturale

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Sulla copertina di Non me la(Mondadori) c’è un calice, una specie di grand ballon, con fusto e bevante ribaltati all’ingiù. E ilrossastro che c’è dentrocome non scendere e rimanere appiccicato dentro al calice. Insomma, questonon s’ha da bere. Adottiamo questa piccola forzatura metaforica perché il saggio dedicato aldi Michele A. Fino, professore associato di diritto europeo all’università di Pollenzo, tuttofuorché un’amorevole rapporto con quel nettare che sgorga millenario dalla fermentazione alcolica dei mosti ricavati dalle uve. Va subito precisato che Fino – come il collega Alberto Grandi – appartiene a quella corrente “iconoclasta” della storia del cibo che è letteralmente imbestialita nei confronti del nostalgismo per l’autenticità di bevande e alimenti, nonché è fautrice dell’abbattimento della mitologia del “gastronazionalismo” per la quale esistono tradizioni italiane in cucina vecchie di secoli (per esempio: la carbonara che sarebbe nata negli anni cinquanta e importata dai soldati americani nel Lazio).