New York Red Bulls contro Charlotte FC | Smith non è preoccupato per la serie a reti inviolate

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Notizia fresca giunta in redazione: L’allenatore delFC, Dean, afferma che la sua squadra continuerà a lavorare sulla mancanza di pericolosità del gol mentre si preparano a recarsi ai NewRedmercoledì.è settima nella Eastern Conference, a solo un punto dai Reddopo essere rimasta imbattuta nelle ultime cinque partite. Tuttavia, le ultime due partite sono finite 0-0LA Galaxy e Philadelphia Union, avendo realizzato solo sei tiri in porta combinati in quelle partite. Alla domanda su come affronta una situazione del genere,ha detto: “Parliamo apertamente, rivediamo tutte le partite e il fatto è che probabilmente non abbiamo lavorato abbastanza sul portiere. “Ne abbiamo parlato e di cosa riteniamo di poter fare per migliorarlo.