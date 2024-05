Nel verde del Teatro Villa Pamphilj Storie sotto agli alberi da sabato 1° a domenica 30 giugno

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Da1° a302024 – ore 17.30ALBERI Neldeldi Roma torna la rassegna diRagazzi e dal 10torna il Centro estivo Teatrale “è Natura” Direzione artistica: Veronica Olmi – Andrea Calabretta Ancora felici per il successo di IMMAGINA, il Festival internazionale didi Figura di Roma (tutto esaurito in tutti gli spettacoli e tutti i laboratori), ilè pronto per l’inizio della rassegna diRagazzi “alberi” da1° a30, negli spazi all’aperto del, con favole,e racconti antichi e moderni narrati da cantacapaci di incantare il giovane pubblico con parole, oggetti e immagini amati anche dai grandi.