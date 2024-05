NBA, Edwards fa il supereroe, Minnesota evita lo sweep. Dallas, appuntamento con le Finals rimandato

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 29 maggio 2024) ITimberwolwes si tengono ancora in vita. La squadra di Chris Finch riesce ad allungare la serie delle NBA Western Conferencecontro iMavericks grazie al successo per 100-105 nell’impianto texano dell’American Airlines Center, costringendo dunque Doncic e compagni a gara-5 in, facendo così svanire l’eventualità del doppionelle finali di Conference. Così come le altre sfide di questa serie, si è vissuta una gara equilibrata dall’inizio alla fine, con i Timberwolves che entrano negli ultimi minuti in vantaggio grazie anche ad Anthony, che fa il bello ed il cattivo tempo in attacco. Si arriva agli ultimi minuti ed è proprio AntMan a quasi chiudere i giochi per il 103-97 a 38” dal termine, ma poco dopo Doncic si inventa una tripla con fallo da antologia.