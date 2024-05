Moda e fashion Doratura ’84 compie 40 anni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Quello che toccano diventa oro (ma anche argento, bronzo, ottone, palladio e rutenio). Sono i cento lavoratori di‘84 che, tra Casalecchio e Valsamoggia, rendono brillanti gli accessori più esclusivi delle griffe mondiali. Azienda nata quarant’fa dall’iniziativa di quattro artigiani (Luciano Merlotti, Mario Guidi, Valerio Busi e Angiolino Sabatini) che in un piccolo laboratorio di via Caduti di Reggio Emilia, nel distretto produttivo di via del Lavoro, a Casalecchio di Reno, nel 1984 diedero vita ad un’officina specializzata nella realizzazione di finiture in metallo destinate a borse, cinture, abiti, portafogli e portachiavi. Fibbie, bottoni, cerniere, marchi e fermagli...ogni dettaglio capace di imprimere un carattere inconfondibile al prodotto si iniziò a fare in questa officina che disegnava, progettava, e realizzava (compresa la fusione, il bagno galvanico e la rifinitura) migliaia di componenti richiesti dalle piccole e grandi case del tessile e della pelletteria.