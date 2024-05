Mina non vive solo in Svizzera ma anche in una città italiana Sorpresa tra i fan | ecco cos’è successo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Una delle voci più belle della storia della musicaha fatto della privacy un marchio di fabbrica da anni. Si sa pochissimo o nulla di, che si è ritirata dalle scene nel periodo di massimo splendore dopo l’iconico concerto al locale Bussoladomani, al Lido di Camaiore, in Versilia. Di lei si sache, in pianta stabile in. Di tanto in tanto, in incognito, si reca a Milano per incontrare, lontano da occhi indiscreti, i vecchi amici. Ma non tutti sanno che, in realtà,vain un altro posto top secret. A rivelarlo è stato l’autore e conduttore Umberto Broccoli, durante l’ultimo appuntamento a “La volta buona”, condotto da Caterina Balivo: “in parte in Toscana, questo però si può dire fino a un certo punto, oramai l’ho detto in diretta, pazienza…“.