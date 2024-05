Fonte : ilgiornaleditalia di 29 mag 2024

Secondo le ricostruzioni sarebbero morti in seguito a una caduta dal precipizio degli Asteroidi mentre erano in cordata. . n Valtellina. Secondo le ricostruzioni sarebbero morti in seguito a una caduta dal precipizio degli Asteroidi mentre erano in cordata. L’UGL si stringe alle famiglie delle vittime .

Militari della GDF morti in Valtellina Paolo Capone Leader UGL | Siamo vicini alle famiglie dei tre giovani finanzieri