Mileva Mari? l’emancipazione femminile e la teoria della relatività

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Nello spazio di LetteralMente Donna di oggi, una donna eccezionale che non ha mai ricevuto il giusto premio per l’enorme contributo dato alla fisica moderna insieme alto Albert Einstein. Il suo nome è? e questa è la sua storia?, l’infanzia e le difficoltà di essere donna?, fonte commons.wikimedia.org“Una ragazzina zoppa con grandi occhi neri che si distingueva tra tutti i coetanei per la sua vivace immaginazione, la sua sete di conoscenza e la sua capacità di osservazione”, queste sono le parole utilizzate da Desanka Trbuhovic-Gjuric nella sua biografia, come riportato da Storica, per descrivere la piccola? che si distinse negli studi sin da piccola. Le difficoltà però arrivarono quando la grande scienziata intraprese gli studi universitari poiché donna.