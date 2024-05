Milan la STOCCATA di Confalonieri | Avessimo Marotta invece sti americani…

Fonte : calcionews24 di 29 mag 2024

Fedele Confalonieri, presidente di Mediaset, non ha usato mezze parole per dire la propria sull’attuale dirigenza del Milan Beppe Marotta ha ricevuto sul palco della Regione Lombardia il premio Rosa Camuna. PAROLE – […]. A premiarlo è stato Fedele Confalonieri, presidente della Mediaset, che è stato protagonista di frecciatine non indifferenti alla proprietà del Milan ovvero RedBird.

