Meteo mercoledì forte maltempo atteso nelle prossime ore

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 29 maggio 2024) PrevisioniItalia La situazione. Secondo le previsioni, è partito il conto alla rovescia per l’evoluzione di metà settimana ormai ampiamente descritta nei precedenti aggiornamenti. Tutto è confermato con le prime stime per gli accumuli totali e per le zone che potranno risentire di criticità legate alsarà una giornata di preparazione con una instabilità più contenuta in attesa di unpeggioramento che tra la fine della giornata e la notte di giovedì condurrà la prima perturbazione della serie sulle regioni settentrionali. Poi di gran carriera arriverà la seconda perturbazione giàprime ore della notte di venerdì e questa sarà ancora più intensa. I fenomeni saranno per lo più a sfondo temporalesco con possibilità di grandine, nubifragi e colpi di vento.