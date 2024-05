Metallica live show la zona rossa come arrivare e tornare da La Maura | orari extra di metro e parcheggi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 29 maggio 2024)Milano, 29 maggio 2024 – Per il concerto dei, tra le band metal più famose al mondo, in queste ore oltre 70mila fans si stanno dirigendo verso l’ippodromo Snai La, che con questo primo evento dà il via ufficialmente al festival musicaleI Days. Attenzione aglidi rientro Per il coordinamento tra Prefettura, Comune e sistema di trasporto pubblico quella di stasera sarà la prova del nove per verificare se laè in grado di sostenere l’impatto di tanti fans, soprattutto in fase di deflusso, dopo che è stato deciso che i concerti termineranno alle ore 23.30 per facilitare i rientri. È bene conoscere i dettagli per spostarsi in auto o coi mezzi pubblici, ed in particolare le ultime partenze previste dipolitane e tram e la chiusura, benché ritardata, dei grandi