Melissa Satta e Carlo Beretta stanno insieme le foto dei baci senza filtri in vacanza con la famiglia di lei

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di mercoledì 29 maggio 2024) È ormai ufficiale:Gussallisono una coppia. I due hanno trascorso un romantico weekend in Sardegna, ospiti delladi lei, durante il quale non hanno nascosto le loro tenerezze e effusioni. Con loro c’era anche Maddox, il figlio cheha avuto dal suo ex marito Kevin-Prince Boateng. Legrafie pubblicate dal settimanale Chi dissipano ogni dubbio sulla relazione traGussalli. Gli scatti li ritraggono mentre si scambianoappassionati sulle rive del mare sardo, camminando mano nella mano sorridenti. La loro storia d’amore è ormai ufficiale e le presentazioni innon mancano, come dimostra la predel piccolo Maddox durante il weekend. LedeiGli indizi che facevano sospettare una storia d’amore traGussallic’erano tutti.