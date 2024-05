Fonte : sportface di 29 mag 2024

Sono molto emozionato, sono felice. Infatti, nonostante venga accostato ormai da mesi al Real Madrid, l’attaccante francese non ha ancora reso nota la sua destinazione. Non ci resta che aspettare qualche giorno“. Ai microfoni della CNN Mbappé rivela però che non manca molto: “Il mio prossimo club sarà presto ufficiale, è questione di giorni.

Mbappé rivela | Il mio prossimo club sarà ufficiale nei prossimi giorni