Marcell Jacobs | preoccupa lo stato di forma del campione in vista di Parigi

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Ieri l’azzurro ha fermato il crono sul tempo di 10.19 ph. credit: sport-pics.cz/Pavel Lebedatra qualche mese dovrà difendere non una ma ben due medaglie olimpiche. La prima, la più complessa è quella dei 100 metri, poi ci sarà anche quella con la staffetta ma lì non dipenderà tutto da lui. L’azzurro, a Ostrava, nella giornata di ieri, 28 maggio, ha fermato il crono sul tempo di 10.19 tagliando il traguardo per terzo. Non ha mai corso, quest’anno e nemmeno nel 2023, sotto i dieci secondi. I tempi sono troppo alti per unolimpico e la corsa, così come la condizione non appare al top.: Atletica,polemico: le sue parole A caldo, post gara, ha detto: «Non sonoto, perché sento le gambe che vanno e che possono andare molto più forte, ma adesso bisogna mettere insieme tutti i pezzi.