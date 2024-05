Maltempo fortissimo e giorni critici Sottocorona lancia l' allerta

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Sono destinate a cambiare rapidamente le condizioni meteo sull'Italia. Paolo, il meteorologo di La7, nelle previsioni di mercoledì 29 maggio nel tg della rete spiega che "ci sono un po' di nuvole sull'Italia ma al momento nessuna pioggia". Tuttavia, a ovest incombe una perturbazione ora sulla Francia. Ma oggi non ci saranno grandi effetti sul tempo in Italia, qualche fenomeno isolato al Centro Sud soprattutto sulle zone interne e sull'Appennino e fenomeni, anche intensi, al centro nord tra alto Piemonte e alta Lombardia. Giovedì 30 maggio "si attenua l'instabilità al Centro Sud dove non ci sono fenomeni significativi - continua- ma si rinforza su tutte le regioni settentrionali e un po' meno su quelle occidentali".