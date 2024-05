Magrin e Mastropasqua | Dea da 10 e lode Al torneo anche l’esibizione di due promesse del tennis orobico

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Bergamo. Giunti alla decima serata, aldidell’Accademia dello Sport per la Solidarietà in corso di svolgimento alla Cittadella di via Gleno si inizia a entrare nel vivo dei tornei dedicati ai singolari, doppio e doppio misto, oltre che di padel. È stata dunque l’occasione di rivedere volti noti, che proseguono nel loro percorso della competizione, come Marinoe Giorgioche hanno incrociato le racchette per il 16° Trofeo Giacinto Facchetti, col primo che ha avuto la meglio. Inevitabile tracciare un bilancio della stagione dell’Atalanta, che si avvia alla conclusione (c’è ancora il match contro la Fiorentina da recuperare). “Il voto a questa annata non può essere che 10 e– è il bilancio di– Bisogna fare i complimenti a questa grande squadra, allo staff, a mister Gasperini che ha portato una mentalità vincente.